Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В ходе СВО пропал 35-летний боец, служивший в Ростовской области

В ходе СВО пропал 35-летний боец, служивший в Ростовской области
В ходе СВО пропал 35-летний боец, проходивший службу в Ростовской области. Почти месяц о судьбе Владимира Беликова неизвестно.

Мужчина закреплен за воинской частью 78568, которая находится в Миллерово. Последний раз он связывался с близкими 8 декабря прошлого года.

Согласно ориентировкам, опубликованным в социальных сетях, на левой лопатке у пропавшего есть татуировка с изображением леопарда.

Если вы знаете, где может находиться Владимир, сообщите в военкомат. Сотрудники передадут сведения его родным.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.