В ходе СВО пропал 35-летний боец, служивший в Ростовской области

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В ходе СВО пропал 35-летний боец, проходивший службу в Ростовской области. Почти месяц о судьбе Владимира Беликова неизвестно.Мужчина закреплен за воинской частью 78568, которая находится в Миллерово. Последний раз он связывался с близкими 8 декабря прошлого года.Согласно ориентировкам, опубликованным в социальных сетях, на левой лопатке у пропавшего есть татуировка с изображением леопарда.Если вы знаете, где может находиться Владимир, сообщите в военкомат. Сотрудники передадут сведения его родным.