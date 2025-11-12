Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области женщина едва не зарезала своего знакомого

В Ростовской области женщина едва не зарезала своего знакомого
Жительницу Ростовской области задержали по подозрению в нанесении ножевого ранения знакомому. Инцидент произошел 5 ноября в Цимлянском районе.

Согласно версии следствия, между 37-летней женщиной и ее знакомым произошла ссора. В процессе конфликта фигурантка схватила нож. Вероятно, на эмоциях она замахнулась холодным оружием на оппонента. Лезвие попало в область живота мужчины. В результате потерпевшего госпитализировали, а подозреваемую задержали.

В донской полиции уточнили, что против нее возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Если вину женщины докажут, ее могут посадить на 10 лет.
Фото: Донская полиция
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.