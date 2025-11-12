В Ростовской области женщина едва не зарезала своего знакомого

Фото: Донская полиция

Жительницу Ростовской области задержали по подозрению в нанесении ножевого ранения знакомому. Инцидент произошел 5 ноября в Цимлянском районе.Согласно версии следствия, между 37-летней женщиной и ее знакомым произошла ссора. В процессе конфликта фигурантка схватила нож. Вероятно, на эмоциях она замахнулась холодным оружием на оппонента. Лезвие попало в область живота мужчины. В результате потерпевшего госпитализировали, а подозреваемую задержали.В донской полиции уточнили, что против нее возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Если вину женщины докажут, ее могут посадить на 10 лет.