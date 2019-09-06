В Ростовской области водитель, виновный в аварии с пострадавшим, получил год ограничения свободы



Аксайский районный суд Ростовской области вынес обвинительный вердикт водителю, спровоцировавшему тройное ДТП с пострадавшим. Информация об этом появилась на сайте суда 7 сентября.



Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 16 мая 2018 года.



- Водитель В. Ересенко решил обогнать попутную машину с прицепом. Он выехал на встречную полосу, не убедившись в отсутствии помех, и столкнулся с другим авто. От удара машина сместилась влево и задела прицеп – фургон, - указано в приговоре.



В результате аварии одна из пассажирок получила травмы, степень которых определили как «тяжкий вред здоровью».

Приговором суда виновным в ДТП признан В. Ересенко. В качестве наказания он получил ограничение свободы сроком на 1 год с компенсацией пострадавшей в размере более 340 тысяч рублей.