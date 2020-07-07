В Ростовской области водитель ВАЗа насмерть сбил косильщика травы
В городе Гуково легковушка насмерть сбила мужчину, косившего траву на обочине. ДТП произошло на улице Бетонной 9 июля.
По предварительным данным, 61-летняя женщина на «ВАЗ-2114» не справилась с управлением. Машина выехала на край дороги и сбила 52-летнего мужчину в световозвращающем жилете, который производил покос обочины. Затем «четырнадцатая» столкнулась со стоящим «Рено Лагуна».
- В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - Женщина-водитель доставлена в медицинское учреждение.
По факту происшествия проводится проверка, устанавливают все обстоятельства случившегося.