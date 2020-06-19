В массовом ДТП на трассе в Ростовской области пострадали два человека

Два человека попали в ДТП на трассе в Ростовской области. Происшествие случилось днем 22 июня на 65-м километре автодороги Егорлыкская - Сальск.По предварительным данным, на трассе столкнулись «Хендай Акцент» и «Хендай Солярис». После этого «Акцент» съехал в кювет, а водитель «Соляриса» врезался в автомобиль скорой помощи марки «ГАЗель», которая оказалась в тот момент рядом.В итоге автомобили получили различные механические повреждения. Также водители иномарок получили травмы. С закрытой черепно-мозговой травмой пострадавших доставили в больницу.