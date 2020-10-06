В Ростовской области в ДТП пострадала 20-летняя девушка

В Ростовской области 20-летняя девушка попала в больницу после ДТП. Происшествие случилось в городе Шахты 8 октября около 4 часов.Водитель автомобиля «ВАЗ-2115» ехал по улице Текстильной, недалеко от съезда на автодорогу Центр - п. Артем. Превысив скорость, 20-летний шофер не справился с управлением и на повороте врезался в металлическое ограждение.- В результате аварии 20-летняя девушка, находящаяся на пассажирском сиденье «Лады», получила травмы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Ее госпитализировали.Стоит отметить, что водитель получил права на управление машиной полгода назад.