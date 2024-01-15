Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в ДТП погибли две женщины и 14-летняя девочка. Происшествие случилось 14 января на 88-м километре автодороги в Зимовниковском районе.Около 18:00 по трассе Котельниково - Песчанокопское ехала 47-летняя женщина за рулем ВАЗа. Она выехала на «встречку», но не справилась с управлением автомобиля на скользкой дороге и машину занесло. Из-за чего легковушка врезалась в грузовик «Скания» под управлением 46-летнего мужчины. Обе машины съехали с дороги после столкновения.- В результате ДТП водитель ВАЗа, 70-летняя женщина и 14-летняя девочка от полученных травм скончались на месте, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.