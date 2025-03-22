Фото: Нейросеть

В Ростовской области в детский сад проник вооружённый ножом мужчина, о чём сообщает местная газета «ПИК» из Каменска-Шахтинского.Вчера в районе Лиховом произошло шокирующее событие. Жительница округа заметила человека с предметом, похожим на нож, рядом с детским учреждением и сразу же сообщила в правоохранительные органы.Подозрительный мужчина в тёмном верхнем одеянии сперва перепрыгнул ограждение, а затем поднялся по лестнице и оказался внутри здания. Он направился к группе маленьких воспитанников, находившихся под присмотром сотрудников сада.По данным местного издания, мужчина с яростью стучал по двери, выражаясь грубо и требуя деньги. Поняв, что его действия не приносят результата, он вскоре покинул место происшествия.Правоохранительные органы оперативно задержали нарушителя и доставили его в следственный комитет. В настоящее время возбуждено уголовное дело.