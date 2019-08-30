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В Ростовской области полтора месяца разыскивают мужчину, пропавшего по дороге домой

В Ростовской области полтора месяца разыскивают мужчину, пропавшего по дороге домой
В Ростовской области полтора месяца разыскивают 33-летнего мужчину. Николай Кузьмин не выходит на связь с 19 июля.

Как рассказала родственница пропавшего, он проживает в посёлке Новополтавск. В указанный день Николай отправился в Азов, чтобы навестить маму. Он побыл у неё в гостях полдня, а затем ушёл, сказав, что поехал домой. С тех пор его никто не видел. В день пропажи он был одет в джинсы, чёрную майку и кроссовки. Его рост – около 180 сантиметров, телосложение – худощавое. У мужчины тёмные волосы, стрижен на лысо.

Если вы что-то знаете о том, где может находиться Николай Кузьмин, позвоните по телефону 8-952-564-27-05.

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