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В Ростовской области мужчина пострадал в сгоревшей фуре

В Ростовской области мужчина пострадал в сгоревшей фуре
В Ростовской области сгорела фура с прицепом. Происшествие случилось утром 18 марта в Зерноградском районе.

По данным МЧС по Ростовской области, ЧП произошло на окраине поселка Экспериментального. Большегруз горел на площади 30 квадратных метров, когда приехали пожарные. В результате пострадал 56-летний мужчина. Его с ожогами госпитализировали.

- Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, - прокомментировали в ведомстве.

В обстоятельствах случившегося разбираются специалисты.
Фото: vmnews.ru
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