В Ростовской области мужчина пострадал в сгоревшей фуре
В Ростовской области сгорела фура с прицепом. Происшествие случилось утром 18 марта в Зерноградском районе.
По данным МЧС по Ростовской области, ЧП произошло на окраине поселка Экспериментального. Большегруз горел на площади 30 квадратных метров, когда приехали пожарные. В результате пострадал 56-летний мужчина. Его с ожогами госпитализировали.
- Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, - прокомментировали в ведомстве.
В обстоятельствах случившегося разбираются специалисты.