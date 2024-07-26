В Ростовской области два человека пострадали в загоревшемся после ДТП авто

Фото: соцсети (тг Красный Сулин - Ростовская область).

На трассе в Ростовской области произошла авария с пострадавшими. ДТП случилось 25 июля около 22:00.В тот вечер водитель «Хендай» двигался по автодороге М-4 «Дон». На 979-м километре, когда он проезжал хутор Пролетарку Красносулинского района, машина попала в аварию.Затем начался пожар. В считанные минуты пламя охватило всю легковушку. Очевидцы вызвали на место спасателей. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в результате происшествия пострадали два человека.В донской Госавтоинспекции при этом посчитали, что ДТП обошлось без пострадавших. Единственные повреждения, которые они обнаружили, — механические, у машины.