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В Ростовской области два человека пострадали в загоревшемся после ДТП авто

В Ростовской области два человека пострадали в загоревшемся после ДТП авто
На трассе в Ростовской области произошла авария с пострадавшими. ДТП случилось 25 июля около 22:00.

В тот вечер водитель «Хендай» двигался по автодороге М-4 «Дон». На 979-м километре, когда он проезжал хутор Пролетарку Красносулинского района, машина попала в аварию.

Затем начался пожар. В считанные минуты пламя охватило всю легковушку. Очевидцы вызвали на место спасателей. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в результате происшествия пострадали два человека.

В донской Госавтоинспекции при этом посчитали, что ДТП обошлось без пострадавших. Единственные повреждения, которые они обнаружили, — механические, у машины.
Фото: соцсети (тг Красный Сулин - Ростовская область).
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