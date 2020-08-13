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В Ростовской области автомобилист на «Шкоде Рапид» сбил шестилетнего мальчика

В Ростовской области автомобилист на «Шкоде Рапид» сбил шестилетнего мальчика
В донском регионе произошло ДТП с участием автомобиля «Шкода Рапид». Авария случилась 15 августа около 17:30 в станице Багаевской.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 59-летний автомобилист на иномарке ехал по улице Строителей и заметил детей, играющих на обочине, неподалеку от дома № 4. Он посигналил несовершеннолетним, и те разбежались в разные стороны. По предварительной информации, шестилетний мальчик выбежал на дорогу и столкнулся с дверью легковушки.

- В результате происшествия ребенок получил травмы, - добавили в ведомстве. - Его доставили в медучреждение.

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