В Ростовской области автомобилист на «Шкоде Рапид» сбил шестилетнего мальчика

В донском регионе произошло ДТП с участием автомобиля «Шкода Рапид». Авария случилась 15 августа около 17:30 в станице Багаевской.Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 59-летний автомобилист на иномарке ехал по улице Строителей и заметил детей, играющих на обочине, неподалеку от дома № 4. Он посигналил несовершеннолетним, и те разбежались в разные стороны. По предварительной информации, шестилетний мальчик выбежал на дорогу и столкнулся с дверью легковушки.- В результате происшествия ребенок получил травмы, - добавили в ведомстве. - Его доставили в медучреждение.