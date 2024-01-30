Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области 28-летний парень погиб, попав под грузовой поезд

В Ростовской области 28-летний парень погиб, попав под грузовой поезд
В Ростовской области 28-летний парень погиб, попав под грузовой поезд. Происшествие случилось утром 29 января в районе Новочеркасска на станции Локомотивстрой.

Около 11:00 молодой человек решил перебежать ж/д пути, несмотря на приближающийся состав. Времени перебраться на другую сторону ему не хватило. Машинист предпринял экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. К сожалению, он не выжил.

- Погибшим оказался 28-летний житель города Новочеркасска, - сообщили в УТ МВД по СКФО. - Причиной трагедии стало нарушение правил поведения на железной дороге.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.