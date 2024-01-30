Фото: Ростов ру

В Ростовской области 28-летний парень погиб, попав под грузовой поезд. Происшествие случилось утром 29 января в районе Новочеркасска на станции Локомотивстрой.Около 11:00 молодой человек решил перебежать ж/д пути, несмотря на приближающийся состав. Времени перебраться на другую сторону ему не хватило. Машинист предпринял экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. К сожалению, он не выжил.- Погибшим оказался 28-летний житель города Новочеркасска, - сообщили в УТ МВД по СКФО. - Причиной трагедии стало нарушение правил поведения на железной дороге.