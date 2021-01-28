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В Ростовской области 23-летнему парню машиной переехали ногу

В Ростовской области 23-летнему парню машиной переехали ногу
В Ростовской области автомобилист переехал 23-летнему парню ногу. Происшествие случилось днем 26 января на одной из проезжих частей в Сальске, сообщает СальскНьюз.

Молодой человек пришел в местную больницу и рассказал, что ему перехали ногу. Он выходил из машины, а другой автомобилист не заметил ногу парня и наехал на нее.

Боль была настолько силной, что молодой человек пошел в больницу. У него диагностировали перелом стопы. Теперь его ждет несколько месяцев реабилитации.

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