В Ростовской области 23-летнему парню машиной переехали ногу

В Ростовской области автомобилист переехал 23-летнему парню ногу. Происшествие случилось днем 26 января на одной из проезжих частей в Сальске, сообщает СальскНьюз.Молодой человек пришел в местную больницу и рассказал, что ему перехали ногу. Он выходил из машины, а другой автомобилист не заметил ногу парня и наехал на нее.Боль была настолько силной, что молодой человек пошел в больницу. У него диагностировали перелом стопы. Теперь его ждет несколько месяцев реабилитации.