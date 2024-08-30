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В Ростовской области 16-летний водитель ВАЗа устроил ДТП с пострадавшими

В Ростовской области 16-летний водитель ВАЗа устроил ДТП с пострадавшими
В Ростовской области 30 августа произошло жесткое ДТП с двумя пострадавшими. Авария случилась около 10:00 в Сальском районе.

По предварительным данным, 16-летний водитель «ВАЗ-21074» ехал по трассе Сальск — Яшалта. В нескольких километрах от села Новый Егорлык подросток пошел на обгон. В этот момент по встречной полосе двигался 36-летний мужчина за рулем «Лады Икс Рей».

Избежать столкновения не удалось. После столкновения обе машины выбросило с дороги в кювет. Обоих пострадавших отвезли в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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