В Ростове в ночь на 22 мая спасатели помогли в двух жутких авариях

Фото: ГО и ЧС по Ростовской области.

В Ростове ночью 22 мая случилось два жутких ДТП. Об этом сообщили в ГО и ЧС по Ростовской области.Первое ДТП случилось с участием одного автомобиля на улице Малиновского, 75/1. Водитель «Лады» на большой скорости влетел в дерево. Из-за сильного удара один из мужчин не смог выбраться из покореженного автомобиля. На место происшествия прибыли спасатели, которые деблокировали машину и вытащили мужчину. Водителя и пассажира с травмами увезли на скорой помощи.Во второй аварии участниками стали «Хонда» и «Киа Церато». Водители столкнулись на улице Советской, 21. В результате ДТП 18-летний водитель получил серьезные телесные повреждения. Его в срочном порядке увезли в больницу с травмой грудной клетки.