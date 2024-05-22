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В Ростове в ночь на 22 мая спасатели помогли в двух жутких авариях

В Ростове в ночь на 22 мая спасатели помогли в двух жутких авариях
В Ростове ночью 22 мая случилось два жутких ДТП. Об этом сообщили в ГО и ЧС по Ростовской области.

Первое ДТП случилось с участием одного автомобиля на улице Малиновского, 75/1. Водитель «Лады» на большой скорости влетел в дерево. Из-за сильного удара один из мужчин не смог выбраться из покореженного автомобиля. На место происшествия прибыли спасатели, которые деблокировали машину и вытащили мужчину. Водителя и пассажира с травмами увезли на скорой помощи.

Во второй аварии участниками стали «Хонда» и «Киа Церато». Водители столкнулись на улице Советской, 21. В результате ДТП 18-летний водитель получил серьезные телесные повреждения. Его в срочном порядке увезли в больницу с травмой грудной клетки.
Фото: ГО и ЧС по Ростовской области.
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