В Ростове полуголая мать в неадекватном состоянии закрылась с младенцем в квартире

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Утром 10 ноября в доме №15 по улице Белоусова в Суворовском районе произошла необычная ситуация. Местные жители вызвали полицию и скорую помощь, так как в одной из квартир поведение девушки вызывало беспокойство.Как сообщает Donday, девушка начала вести себя неадекватно: она разделась, говорила бессвязные фразы и бегала по подъезду, пока ее пятимесячный ребенок плакал. Когда на место прибыли специалисты, она заперлась в квартире вместе с младенцем и не позволяла никому войти.Вскоре квартиру удалось открыть. Ребенок был очень голодным и грязным, он плакал взахлеб. Мать была настолько не в себе, что ее пришлось вывести на балкон.Соседи рассказали, что девушка одна заботится о ребенке, пока ее муж находится на специальной военной операции.Спустя некоторое время мать удалось успокоить. Ее отправили на обследование в больницу. Дальнейшая судьба ребенка будет решаться соответствующими органами.