В Ростове полицейский-стажер выстрелил в мужчин, пытавшихся ограбить магазин

В Ростове-на-Дону полицейский-стажер выстрелил в грабителей. Происшествие случилось 27 мая. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.По данным ведомства, двое мужчин пытались ограбить магазин. Очевидцем этого происшествия и стал стажер. Чтобы остановить их, он достал травматический пистолет и выстрелил.– По факту законности применения оружия проводится служебная проверка. Материалы будут переданы в следственное управление СКР по Ростовской области, – прокомментировали в пресс-службе.В каком состоянии находятся мужчины, не сообщается.