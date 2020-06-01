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В Ростове полицейский-стажер выстрелил в мужчин, пытавшихся ограбить магазин

В Ростове полицейский-стажер выстрелил в мужчин, пытавшихся ограбить магазин
В Ростове-на-Дону полицейский-стажер выстрелил в грабителей. Происшествие случилось 27 мая. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По данным ведомства, двое мужчин пытались ограбить магазин. Очевидцем этого происшествия и стал стажер. Чтобы остановить их, он достал травматический пистолет и выстрелил.

– По факту законности применения оружия проводится служебная проверка. Материалы будут переданы в следственное управление СКР по Ростовской области, – прокомментировали в пресс-службе.

В каком состоянии находятся мужчины, не сообщается.

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