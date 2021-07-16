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В Ростове почти месяц ищут пропавшую 28-летнюю девушку

В Ростове почти месяц ищут пропавшую 28-летнюю девушку

В Ростове пропала 28-летняя девушка. Об этом стало известно 19 июля.

Софья Суходоева ушла из дома 26 июня и уже почти месяц не выходит на связь с родными. Обеспокоенные родственники сразу же обратились в полицию и к волонтёрам. Однако об исчезнувшей до сих пор ничего не известно.

Рост девушки - примерно 160 сантиметров, телосложение худощавое. У неё красные короткие волосы и голубые глаза.

Если вам станет что-то известно о местонахождении Софии, звоните по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.

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