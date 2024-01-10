В Ростове на проспекте Стачки дотла сгорел автомобиль

Фото: DonDay.ru.

В Ростове произошел пожар на проспекте Стачки. Кроссовер загорелся 10 января около 08:30.Машина воспламенилась в районе пересечения с переулком Дунаевским (Стачки, 27). Пламя в считанные минуты охватило капот и перебросилось в салон. Ветер разносил черный едкий дым по близлежащим улицам.Очевидцы тут же вызвали спасателей. На место направили девять человек на двух спецмашинах. Потушить огонь удалось спустя 10 минут.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, ЧП обошлось без пострадавших. Причина возгорания пока не известна.