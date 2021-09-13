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В Ростове на Каскадной водитель легковушки пострадал в ДТП

В Ростове на Каскадной водитель легковушки пострадал в ДТП
В Ростове легковушка врезалась в столб. ДТП случилось днем 15 сентября на улице Каскадной.

Очевидцы опубликовали видео с места происшествия. По их словам, автомобилист ехал на высокой скорости. В какой-то момент он едва не врезался в другую машину и вывернул руль в сторону, пытаясь избежать столкновения.

На кадрах видно, что легковушка врезалась в столб. От сильного удара разбилось лобовое стекло, а передняя часть авто смялась.

Очевидцы рассказали, что водитель жив. Его с травмами госпитализировали медики. Однако в УГИБДД по Ростовской области пока нет официального подтверждения.
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