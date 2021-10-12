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В Ростове на Стачки авто загорелось после аварии: видео

В Ростове на Стачки авто загорелось после аварии: видео
В Ростове-на-Дону легковушка загорелась после ДТП. Происшествие случилось на Западном в ночь на 14 октября.

Очевидцы опубликовали видео с места ДТП в социальных сетях. По их словам, машина попала в аварию на проспекте Стачки - недалеко от ТЦ «Сокол». От удара автомобиль отбросило к газону, затем он воспламенился.



На место направили все службы экстренного реагирования - спасатели, медики, полиция. Из-за горючих материалов автомобиль не смог потушить даже дождь.

Погасить воспламенение удалось только пожарным. На кадрах видно, как спасатели потушили пламя. О пострадавших пока ничего не известно.
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