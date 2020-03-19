В Ростове патруль ДПС сбил 51-летнего мужчину
В Ростове-на-Дону патруль ДПС сбил 51-летнего мужчину. Происшествие случилось около 6 часов 21 марта в районе рынка «Алмаз».
По предварительным данным, когда полицейские ехали на служебном авто возле рынка, на дорогу внезапно вышел мужчина. Водитель затормозил, однако избежать аварии не удалось. Машина наехала на пешехода.
– В результате ДТП 51-летний мужчина получил телесные повреждения. По факту происшествия назначено проведение служебной проверки, – прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.