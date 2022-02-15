В Ростове 17-летнюю девушку нашли мертвой в квартире на Магнитогорской

Фото: yandex.ru

В Ростове-на-Дону тело 17-летней девушки нашли в квартире одной из многоэтажек. Трагедия случилась ранним утром 16 января на улице Магнитогорской.Как сообщает DonDay.ru, очевидцы сразу вызвали на место скорую помощь. Однако было уже поздно - медикам оставалось лишь зафиксировать смерть подростка. На теле девушки не было следов насильственной смерти. По предварительной версии, она покончила с собой.В обстоятельствах случившегося разбираются специалисты. Известно, что погибшая училась в 10-м классе лицея РГУПС.