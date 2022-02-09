Пропавшая в Ростове 29-летняя девушка покончила с собой
Пропавшая в Ростове-на-Дону 29-летняя девушка покончила с собой. Флора Оганесян перестала выходить на связь с родными 10 февраля.
Сама Флора родом из Морозовска. Она отучилась в Новочеркасске и несколько лет назад приехала в Ростов. Как ранее сообщалось, девушка ушла из дома 10 февраля. Родные были обеспокоены тем, что она ушла, никому не сообщив, куда. Семья обратилась в полицию с заявлением и попросила помощи у волонтеров.
Спустя примерно сутки поисков Флору нашли мертвой. Предварительно, девушка покончила с собой. Как сообщает DonDay, на теле следов насильственной смерти не нашли. Рядом с трупом девушки лежал пузырек с таблетками.