В реке Ростовской области выловили труп 72-летнего дедушки

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области еще один человек утонул в водоеме. Жуткое ЧП случилось 21 июля в селе Кручено-Балковском Сальского района.Пенсионер отправился проверить сети к реке Средний Егорлык. Спустя несколько часов он так и не появился дома. Родственники пытались дозвониться дедушке, но тот не отвечал. Тогда близкие забили тревогу. Они обратились за помощью в полицию и к спасателям.Прибывшие специалисты нашли тело 72-летнего мужчины. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, обстоятельства гибели пенсионера выясняются.