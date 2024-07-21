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В реке Ростовской области выловили труп 72-летнего дедушки

В реке Ростовской области выловили труп 72-летнего дедушки
В Ростовской области еще один человек утонул в водоеме. Жуткое ЧП случилось 21 июля в селе Кручено-Балковском Сальского района.

Пенсионер отправился проверить сети к реке Средний Егорлык. Спустя несколько часов он так и не появился дома. Родственники пытались дозвониться дедушке, но тот не отвечал. Тогда близкие забили тревогу. Они обратились за помощью в полицию и к спасателям.

Прибывшие специалисты нашли тело 72-летнего мужчины. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, обстоятельства гибели пенсионера выясняются.
Фото: Rostov.ru.
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