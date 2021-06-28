В реке Кагальник Ростовской области выловили труп мужчины
В водоеме Ростовской области утонул мужчина. Трагедия случилась в селе Новобатайск Кагальницкого района 28 июня.
Дончанин с семьей приехал отдохнуть к реке Кагальник. Мужчина немного выпил и решил освежиться в водоеме. Он нырнул в воду, но на берег так и не вернулся. Близкие забили тревогу и позвали на помощь. Люди, отдыхающие поблизости, достали утонувшего.
На место вызвали полицию и бригаду медиков. Последние констатировали смерть мужчины. Как сообщил DonDay.ru, дончанин умер от гидрогенной асфиксии - утопления.