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В реке Кагальник Ростовской области выловили труп мужчины

В реке Кагальник Ростовской области выловили труп мужчины
В водоеме Ростовской области утонул мужчина. Трагедия случилась в селе Новобатайск Кагальницкого района 28 июня.

Дончанин с семьей приехал отдохнуть к реке Кагальник. Мужчина немного выпил и решил освежиться в водоеме. Он нырнул в воду, но на берег так и не вернулся. Близкие забили тревогу и позвали на помощь. Люди, отдыхающие поблизости, достали утонувшего.

На место вызвали полицию и бригаду медиков. Последние констатировали смерть мужчины. Как сообщил DonDay.ru, дончанин умер от гидрогенной асфиксии - утопления.

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