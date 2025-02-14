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В Новошахтинске на пешеходе сбили 25-летнего парня

В Новошахтинске на пешеходе сбили 25-летнего парня

В Новошахтинске на пешеходном переходе легковушка сбила человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

ДТП случилось 13 февраля в 15:20 на улице Харьковская, 87Б. Согласно предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106» поздно заметил мужчину, который переходил дорогу по зебре. Водитель, движущийся с высокой скоростью, не успел затормозить и сбил 25-летнего пешехода.

В результате произошедшего пешеход получил травмы и был госпитализирован.

Фото: Госавтоинспекция РО
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