В Новошахтинске на пешеходе сбили 25-летнего парня

Фото: Госавтоинспекция РО

В Новошахтинске на пешеходном переходе легковушка сбила человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.ДТП случилось 13 февраля в 15:20 на улице Харьковская, 87Б. Согласно предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106» поздно заметил мужчину, который переходил дорогу по зебре. Водитель, движущийся с высокой скоростью, не успел затормозить и сбил 25-летнего пешехода.В результате произошедшего пешеход получил травмы и был госпитализирован.