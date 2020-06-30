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В Новочеркасске в лобовом столкновении легковушек погибла пассажирка

В Новочеркасске в лобовом столкновении легковушек погибла пассажирка
В Новочеркасске в аварии погибла пассажирка. ДТП произошло около 7 утра 2 июля на улице Харьковской.

По предварительным данным, 24-летний водитель «Тойоты камри» на большой скорости выехал на встречную полосу. Молодой человек за рулём иномарки пытался избежать столкновения с остановившимся впереди для поворота автомобилем. Выскочившая на встречную полосу «Тойта», столкнулась с «Ладой Приорой».
- В результате ДТП пассажирка отечественного автомобиля скончалась, его водитель получил травмы и был доставлен в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



По факту аварии сотрудниками полиции проводится проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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