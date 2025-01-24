В массовом ДТП в Ростовской области столкнулись 9 автомобилей 23 января
Под Аксаем Ростовской области 23 января произошло ДТП, в котором столкнулись 9 автомобилей. Информацию об аварии сообщили спасатели Аксайского района.
Около 18:00 на трассе М-4 «Дон» произошло столкновение 9 легковушек. На место выехали спасатели Аксайского района и города Новочеркасска. После прибытия служб было зафиксировано 3 аварии. Вероятнее всего, автомобили после первого столкновения начали врезаться в соседние.
По данным Госавтоинспекции Ростовской области, в результате аварии никто не пострадал.