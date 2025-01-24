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В массовом ДТП в Ростовской области столкнулись 9 автомобилей 23 января

В массовом ДТП в Ростовской области столкнулись 9 автомобилей 23 января
Под Аксаем Ростовской области 23 января произошло ДТП, в котором столкнулись 9 автомобилей. Информацию об аварии сообщили спасатели Аксайского района.

Около 18:00 на трассе М-4 «Дон» произошло столкновение 9 легковушек. На место выехали спасатели Аксайского района и города Новочеркасска. После прибытия служб было зафиксировано 3 аварии. Вероятнее всего, автомобили после первого столкновения начали врезаться в соседние.

По данным Госавтоинспекции Ростовской области, в результате аварии никто не пострадал.
Фото: МБУ АР "УПЧС"
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