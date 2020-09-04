В центре Ростова произошло ДТП с участием автобуса № 1
В центре Ростова водитель иномарки врезался в общественный транспорт. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 7 сентября, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
На пересечении переулка Газетного и улицы Темерницкой водитель «Шкоды» не уступил преимущество в движении и врезался в автобус № 1 маршрутом Центральный рынок – Висаитова.
О пострадавших информации нет. Автомобили получили механические повреждения и нуждаются в ремонте.