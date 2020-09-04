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В центре Ростова произошло ДТП с участием автобуса № 1

В центре Ростова произошло ДТП с участием автобуса № 1
В центре Ростова водитель иномарки врезался в общественный транспорт. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 7 сентября, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

На пересечении переулка Газетного и улицы Темерницкой водитель «Шкоды» не уступил преимущество в движении и врезался в автобус № 1 маршрутом Центральный рынок – Висаитова.

О пострадавших информации нет. Автомобили получили механические повреждения и нуждаются в ремонте.

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