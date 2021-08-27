В центре Ростова 32-летняя женщина убила годовалую дочь и покончила с собой

В центре Ростова 32-летняя женщина зарезала годовалую дочь и покончила с собой. Их тела обнаружили в одной из квартир дома № 4А в Халтуринском переулке 30 августа.Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, двери и окна были закрыты изнутри, никаких следов взлома специалисты не обнаружили.- По факту обнаружения убитых возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего», - прокомментировали в ведомстве.Сейчас следствие назначило проведение судмедэкспертиз по изъятым в ходе осмотра места трагедии вещдокам.