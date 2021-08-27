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В центре Ростова 32-летняя женщина убила годовалую дочь и покончила с собой

В центре Ростова 32-летняя женщина убила годовалую дочь и покончила с собой
В центре Ростова 32-летняя женщина зарезала годовалую дочь и покончила с собой. Их тела обнаружили в одной из квартир дома № 4А в Халтуринском переулке 30 августа.

Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, двери и окна были закрыты изнутри, никаких следов взлома специалисты не обнаружили.

- По факту обнаружения убитых возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего», - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас следствие назначило проведение судмедэкспертиз по изъятым в ходе осмотра места трагедии вещдокам.

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