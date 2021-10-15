В Ботаническом саду бездомный пес едва не загрыз йорка на глазах у хозяйки

В Ростове йоркширский терьер едва не погиб после нападения большой собаки. Происшествие случилось в Ботаническом саду в начале октября.Как рассказали в ветеринарной клинике «Доктор Айболит», ростовчанка выгуливала своего любимца Филимона. В Ботаническом саду маленький пес бывал часто, поэтому хозяйка без волнений отпустила его с поводка - Филимон не убегал далеко от женщины.В какой-то момент к терьеру направилась большая собака. Пес был настроен агрессивно. Женщина успела лишь увидеть, как на ее питомца набросилось огромное животное. Хозяйке чудом удалось вытащить Филимона из пасти другой собаки. К счастью, ростовчанка не пострадала. А вот питомцу изрядно досталось.Женщина сразу же отвезла домашнего любимца с рваными и кусаными ранами в ветклинику «Доктор Айболит».- Рентген показал, что у малыша появилась посттравматическая грыжа косых брюшных мышц в правом боку, - рассказал хирург Александр Рюмин. - Мы сразу же приступили к операции по ушиванию грыжевого дефекта.Хирургическое вмешательство восьмилетний йорк перенес успешно. После операции ему установили дренажную систему, чтобы под кожей не скапливался гной.Вскоре состояние маленького пациента стабилизировалось. Его выписали и назначили длительный курс антибиотиков. После домашнего лечения ветврачи сняли швы. Теперь у Филимона зажили все раны, и он снова готов к прогулкам в саду.Однако владелице маленького йорка придется быть осторожнее - агрессивные собаки в Ботаническом саду чувствуют себя полноправными хозяевами. Неизвестно, чем может закончиться подобное ЧП в следующий раз.