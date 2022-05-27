В Батайске во время занятий спортом умер молодой парень

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На одной из спортивных площадок в Батайске обнаружили труп молодого человека. ЧП случилось днем 29 мая в одном из городских парков. Информацию о трагедии сообщили в популярной батайской соцсети.Молодой человек занимался спортом. После очередного упражнения ему стало плохо. Парень не смог удержаться на ногах и упал в обморок. Случайные свидетели ЧП вызвали на площадку врачей. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать его смерть.Вероятной причиной скоропостижной смерти стали проблемы с сердцем.