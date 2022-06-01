Семья с маленьким ребенком попала в страшное ДТП по пути из Ростова в Краснодарский край

Фото: УГИБДД по Ростовской области

По дороге из Ростова в Краснодарский край семья с маленьким ребенком попала в страшное ДТП. Авария случилась утром 3 июня на 1 118-м километре трассы М-4 «Дон».Водитель автомобиля «Мерседес» не выдержал безопасную дистанцию в потоке машин, из-за чего впечатался в «ГАЗель», остановившуюся впереди.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП пострадали двое пассажиров «Мерседеса», среди них - полуторагодовалый ребенок. С травмами различной степени тяжести их отвезли в больницу.