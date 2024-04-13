Ростовчане сняли на видео, как девочка-подросток издевается над своей собакой

Фото: Соцсети.

Жители улицы Седова в Ростове стали свидетелями очередного акта человеческой жестокости по отношению к животным. На этот раз главным героем стал ребенок.Возле дома №14 девочка выгуливала свою собаку. В какой-то момент ребенок стал избивать животное по морде, таскать его, а также бить руками и ногами.- Надеюсь это видео дойдёт до родителей. Сделать замечание не успела, девочка скрылась в подъезде. Очень жаль питомца, — написала женщина, ставшая очевидцем жуткой картины.Отметим, что акты нечеловеческого обращения с животными происходят регулярно. Нередки случаи издевательства на бездомными и ни в чем не повинными псами. Более того, некоторые даже убивают их, стреляя посреди белого дня из пистолетов.