Пропавшую в соседнем регионе пенсионерку разыскивают в Ростовской области

На Дону разыскивают 69-летнюю жительницу Ольховского района Волгоградской области. О пропаже женщины сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».Поисковики рассказали, что Альбина Владимировна Капитонова ушла из дома в селе Зензеватка 20 июня. С тех пор о ней ничего не известно.Волонтёры сообщили, что пенсионерка может находиться в Ростовской области.По данным поискового отряда, рост пропавшей - около 165 сантиметров. У неё среднее телосложение, чёрные волосы, голубые глаза. В день пропажи женщина была одета в тёмно-синюю камуфляжную куртку, сиреневую футболку в цветочек, сиреневые укороченные штаны. На ногах пропавшей были чёрные галоши, на голове – белый платок в цветочек.Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится Альбина Владимировна Капитонова, или видел её, просят сообщить по телефону: 8-800-700-54-52.