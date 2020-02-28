Пропавшего в Ростовской области 48-летнего мужчину нашли живым



Пропавший житель Ростовской области, страдающий депрессией, найден живым. О местонахождении Андрея Ромаша не было информации несколько суток.



Как ранее сообщалось, 48-летний житель поселка Виноградный пропал 27 февраля. Он вышел утром из дома, не сообщив ничего своим родным. Родственники рассказали, что пропавший долгое время нигде не работает и страдает от депрессии.



После исчезновения близкие Андрея объявили его в розыск. Понадобилось больше двух суток, чтобы найти его. Вероятно, Андрея в ближайшее время отправят на лечение.