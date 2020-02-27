Пропавший на Дону мужчина страдал депрессией



Пропавший в Ростовской области 48-летний житель посёлка Виноградный Волгодонского района в последнее время страдал депрессией. О подавленном состоянии Андрея Ромаша рассказала его дочь.



По её словам, у отца были проблемы со здоровьем. В день пропажи, 27 февраля, он должен был лечь в больницу.

– Папа болеет, страдает от депрессии. Его должны были положить в больницу 27 февраля, в кардиологическое отделение, чтобы просто поддержать состояние здоровья, - рассказала DonDay.ru девушка. - Но у него настолько нет веры, он сам себя не может побороть и не верит, что ему что-то поможет.



Мужчина ушёл накануне рано утром, пока все домочадцы спасли. Судя по всему, Андрей целенаправленно покинул дом. Из вещей он ничего с собой не взял.



Родственники рассказали, что последние два года дончанин не мог найти работу. От последнего работодателя он ушёл со скандалом. Отсутствие занятия, которое приносило бы доход, сильно расстраивало мужчину. При этом, по словам дочери, работать он не может по состоянию здоровья. Из-за повышенного давления и плохого самочувствия дома мужчина редко выходит дальше крыльца.



Напомним, что Андрея Ромаша разыскивают с семи часов утра 27 февраля по всему району. К его розыску подключились волонтёры из отряда «Лиза Алерт Юг».



Поисковики напоминают приметы пропавшего. У него худощавое телосложение, карие глаза, чёрные короткие волосы, рост - около 170 сантиметров. В день пропажи он был одет в чёрную куртку, трико, шапку болотного цвета с чёрной полоской. На ногах - сапоги.



Дома Андрея Ромаша ждут трое детей, самому младшему из которых - 13 лет. Если вам что-либо известно о его местонахождении, сообщите по номерам: 8-800-700 54 52; 8-918-585-09-50 или 112.