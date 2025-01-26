Появилось видео смертельного ДТП с микроавтобусом на трассе в Ростовской области

Фото и видео: соцсети

Видео смертельной аварии с микроавтобусом опубликовали в социальных сетях. Трагедия произошла 26 января около 10:30.Водитель «Лады Приоры» ехал по трассе Ростов - Волгодонск. В Мартыновском районе он пошел на обгон. На записи видно, что автомобиль попытался выполнить опасный маневр с правой стороны. Машину занесло, когда она заехала колесами на обочину.После этого легковушка на полном ходу врезалась в попутную «Киа Рио», а затем протаранила микроавтобус. В салоне рейсового транспорта находились 17 человек. От удара «Ладу Приору» смяло. У водителя и пассажира не было шансов выжить.В результате ДТП травмы получили семь пассажиров микроавтобуса. Их отвезли в больницу.