Площадь пожара на складе в Ростове увеличилась до 500 квадратных метров
В Ростове площадь пожара на левом берегу Дона увеличилась. Пламя охватило около 500 квадратных метров склада.
Здание горит почти два часа. Очевидцы сообщили о ЧП спасателям 18 октября примерно в 11:30. На место направили 57 человек на 19 спецмашинах. Тогда полыхало порядка 200 квадратных метров. Однако усмирить огонь не удавалось. За два часа он охватил еще большую площадь. Число спасателей выросло до 104 человек, пригнали еще 24 автоцистерны.
Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, на складе по улице 1-й Луговой, 24 хранится поликарбонат. Пламя едва не перебросилось на баллоны с сероводородом, который находился поблизости. К счастью, его удалось вовремя потушить. В противном случае весь склад запросто мог взлететь на воздух.