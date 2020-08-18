Пассажирка пострадала в ДТП с пятью машинами на Днепровском в Ростове
Пассажирка иномарки получила травмы в аварии с участием пяти машин на переулке Днепровском в Ростове-на-Дону. Дорожно-транспортное происшествие случилось около часа дня 20 августа.
ДТП спровоцировал 36-летний автомобилист на «Хендай Акценте». Мужчина не соблюдао дистанцию и столкнулся с «Датсун он-До», а последняя, в свою очередь, с «Киа Рио», «Ниссан» и «Шкода Октавиа».
В аварии пострадала пассажирка «Шкоды». Женщину госпитализировали.