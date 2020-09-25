В Ростовской области пассажир ударил таксиста ножом и уехал на его машине
В Донецке Ростовской области пассажир такси ударил водителя ножом, после чего угнал его авто. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.
Происшествие случилось в ночь на 27 сентября. Таксист на «Ладе Гранта» ехал на вызов в поселок Станичный. Однако по пути клиент отменил заказ. Тогда водитель подобрал другого заказчика. Что стало причиной дальнейших событий, неизвестно, но мужчина ударил ножом шофера, а после уехал на его машине.
Раненый таксист нашел в себе силы вызвать правоохранителей и медиков, которые госпитализировали его. «Лада» была обнаружена неподалеку от станицы Гундоровской. Внутри салона был найден нож, которым нанесли удар автомобилисту.