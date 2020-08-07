Обнародованы видео с места смертельного ДТП на трассе Ростов – Таганрог

Опубликованы видео с места смертельного дорожно-транспортного происшествия на трассе Ростов – Таганрог. Страшная авария унесла жизни троих жителей Ростовской области.Напомним, 10 августа около двух часов дня 32-летний водитель микроавтобуса «Фольксваген Транспортер» выехал на встречную полосу движения и «лоб в лоб» столкнулся с «Хендай Солярис» под управлением 25-летнего парня. ДТП произошло вблизи села Бессергеновка Неклиновского района.В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в столкновении иномарки и микроавтобуса погибли водитель «Хендай» и две его пассажирки. Среди них была 22-летняя девушка. Ребенок двух лет, водитель микроавтобуса и еще один пассажир иномарки доставлены в больницу.