На трассе в Ростовской области при столкновении легковушек пострадала 11-летняя девочка



На трассе в Ростовской области при столкновении легковушек пострадала 11-летняя девочка. Авария случилась на 994-м километре автодороги М-4 «Дон» 2 ноября.



По предварительной информации, в этот день вечером 47-летний водитель автомобиля «Ауди» двигался по трассе и не пропустил «Ладу Приору». В результате машины столкнулись.



– В ДТП пострадала 11-летняя девочка, находившаяся в одной из машин. Ее госпитализировали, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.