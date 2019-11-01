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На трассе в Ростовской области при столкновении легковушек пострадала 11-летняя девочка

На трассе в Ростовской области при столкновении легковушек пострадала 11-летняя девочка
На трассе в Ростовской области при столкновении легковушек пострадала 11-летняя девочка. Авария случилась на 994-м километре автодороги М-4 «Дон» 2 ноября.

По предварительной информации, в этот день вечером 47-летний водитель автомобиля «Ауди» двигался по трассе и не пропустил «Ладу Приору». В результате машины столкнулись.

– В ДТП пострадала 11-летняя девочка, находившаяся в одной из машин. Ее госпитализировали, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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