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На трассе в Ростовской области две иномарки столкнулись лоб в лоб

На трассе в Ростовской области две иномарки столкнулись лоб в лоб
На трассе в Ростовской области 24-летний парень на легковушке врезался во встречное авто. ДТП случилось утром 29 июля в Красносулинском районе.

По предварительной информации, 24-летний водитель «Хендай Солярис» ехал по трассе М-4 «Дон». В районе 993-го километра он не справился с управлением. Машина на скорости врезалась во встречную «Киа Рио», за рулем которой находился 31-летний мужчина. От удара у автомобилей смялись бамперы.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, авария обошлась без жертв. Водители получили ушибы и ссадины.

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