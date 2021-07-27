На трассе в Ростовской области две иномарки столкнулись лоб в лоб

На трассе в Ростовской области 24-летний парень на легковушке врезался во встречное авто. ДТП случилось утром 29 июля в Красносулинском районе.По предварительной информации, 24-летний водитель «Хендай Солярис» ехал по трассе М-4 «Дон». В районе 993-го километра он не справился с управлением. Машина на скорости врезалась во встречную «Киа Рио», за рулем которой находился 31-летний мужчина. От удара у автомобилей смялись бамперы.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, авария обошлась без жертв. Водители получили ушибы и ссадины.