На трассе М-4 «Дон» в ДТП погибли две жительницы Ростовской области

Фото: ГУ МВД по Воронежской области

Стали известны подробности смертельного ДТП в Воронежской области. В результате аварии погибли две жительницы донского региона.Трагедия случилась утром 12 января. Водитель «Лады Гранты» из Ростовской области вместе с пассажирками ехал по трассе М-4 «Дон». Около села Криница (Богучарский район) 58-летний мужчина потерял управление над легковушкой. На выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась фурой марки «ДАФ». Удар оказался на столько сильным, что «Ладу» буквально смяло «гормошкой».Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, водителя «Гранты» доставили в медучреждение. Его пассажирки 36 и 80 лет получили травмы несовместимые с жизнью.