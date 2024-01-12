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Водитель из Ростовской области спровоцировал ДТП с двумя погибшими на М-4

Водитель из Ростовской области спровоцировал ДТП с двумя погибшими на М-4
В Воронежской области 12 января случилось ДТП, в котором погибли два человека. Трагедия произошла на трассе М-4 «Дон» в Богучарском районе.

По предварительным данным, мужчина за рулем «Лады Гранты» ехал недалеко от села Криница около 09:30. В какой-то момент он потерял управление и машина выехала на «встречку». На полном ходу транспорт врезался в грузовик марки «ДАФ» под управлением 50-летнего дальнобойщика.

От сильного удара легковушку буквально смяло. Авто практически превратилось в груду металлолома.

В ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что после ДТП водителя «Лады» доставили в медучреждение, двое его пассажиров погибли.
Фото: ГУ МВД России по Воронежской области
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