Водитель из Ростовской области спровоцировал ДТП с двумя погибшими на М-4

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области

В Воронежской области 12 января случилось ДТП, в котором погибли два человека. Трагедия произошла на трассе М-4 «Дон» в Богучарском районе.По предварительным данным, мужчина за рулем «Лады Гранты» ехал недалеко от села Криница около 09:30. В какой-то момент он потерял управление и машина выехала на «встречку». На полном ходу транспорт врезался в грузовик марки «ДАФ» под управлением 50-летнего дальнобойщика.От сильного удара легковушку буквально смяло. Авто практически превратилось в груду металлолома.В ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что после ДТП водителя «Лады» доставили в медучреждение, двое его пассажиров погибли.