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Девушка погибла и трое получили тяжелые травмы в страшной аварии на дороге Ростов – Ставрополь

Девушка погибла и трое получили тяжелые травмы в страшной аварии на дороге Ростов – Ставрополь
Девушка погибла и трое получили тяжелые травмы в страшной аварии на дороге Ростов – Ставрополь. ДТП произошло 23 августа на территории Труновского округа.

Предварительная информация указывает, что 25-летний водитель «Приоры» двигался рядом с поселением Красногвардейским. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-2105», а также задел внедорожник марки «Ниссан».

- В результате аварии на месте погибла 24-летняя пассажирка «Приоры», - сообщили в УГИБДД по Ставропольскому краю. - Водитель ВАЗа и двое его пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу.
Фото: УГИБДД по Ставропольскому краю
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