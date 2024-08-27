Фото: УГИБДД по Ставропольскому краю

Девушка погибла и трое получили тяжелые травмы в страшной аварии на дороге Ростов – Ставрополь. ДТП произошло 23 августа на территории Труновского округа.Предварительная информация указывает, что 25-летний водитель «Приоры» двигался рядом с поселением Красногвардейским. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-2105», а также задел внедорожник марки «Ниссан».- В результате аварии на месте погибла 24-летняя пассажирка «Приоры», - сообщили в УГИБДД по Ставропольскому краю. - Водитель ВАЗа и двое его пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу.