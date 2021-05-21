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Под Шахтами двое подростков пострадали в ДТП с «перевертышем»

Под Шахтами двое подростков пострадали в ДТП с «перевертышем»
Под Шахтами произошла авария с участием двух подростков. ДТП случилось около 4 часов 24 мая в Октябрьском районе Ростовской области.

В бывшем поселке Майском (часть города Шахты) 17-летний парень, не имея водительских прав, без спроса взял ключи от «ВАЗ-2114» и сел за руль. Вместе с 15-летней пассажиркой он направился в сторону хутора Марьевка. Проехав несколько километров, автомобиль с подростками съехал с дороги и перевернулся.

- В результате ДТП 17-летнего водителя с травмами госпитализировали в БСМП города Шахты, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Молодому человеку поставили диагноз «ушиб шейного отдела позвоночника, гематома теменной области и травма грудной клетки». Его 15-летней пассажирке досталось меньше. Девочка получила синяки и ссадины. Ей потребовалась только разовая медпомощь.

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